Procede la raccolta firme per salvare il viale Romagna a Lido di Savio e i suoi pini, per i quali il Comune di Ravenna ha previsto l’abbattimento.

Oltre agli esercizi commerciali che si sono già resi disponibili, sarà possibile sottoscrivere la petizione ad un banchetto dedicato, dalle ore 20.00 alle 23.00, tutti martedì a Lido di Savio in viale Romagna, angolo via Meldola, in occasione del mercatino settimanale serale, e dalle ore 20.30 alle ore 22.30 tutti i giovedì a Lido di Classe, presso il giardino antistante l’Arena del Sole, in via Marignolli 26.

“Ringraziamo gli esercizi commerciali per la loro disponibilità. I banchetti si terranno fino alla prima settimana di settembre compresa. Sarà possibile sottoscrivere anche per chiedere al Comune di Ravenna di salvare – e mettere in sicurezza dove necessario – la storica alberata di pini di via Maggiore, che dà il benvenuto a chi giunge a Ravenna, donando ombra e ristoro” spiegano gli organizzatori.

La raccolta firme per i pini di Ravenna è infatti in fase di perfezionamento: verranno pubblicati ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

Per informazioni è possibile inviare una mail a salviamoglialberiaravenna@gmail.com