Raccolta firme a sostegno dei medici indagati per i certificati: superate già le 3780 adesioni

Ha già raggiunto 3.781 firmatari la petizione lanciata online per sostenere i medici del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna, indagati per i certificati prodotti, che avrebbero impedito l’accompagnamento di alcuni migranti ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio. A sostegno dei dottori, si è schierato anche l’Ordine Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

La petizione è stata aperta nella giornata del 13 febbraio e in poco tempo ha già ottenuto un grande sostegno.

Nel testo che spiega le motivazioni della raccolta firme, si può leggere che l’indagine avviata dalla Procura di Ravenna, secondo i proponenti, segna “un punto di rottura inaccettabile tra l’esercizio della medicina e le logiche di pubblica sicurezza”.

I proponenti, anch’essi medici, vedono un attacco all’autonomia e alla deontologia professionale, che impone di agire in scienza e coscienza, con l’unico obiettivo di tutelare la vita e la salute del paziente.