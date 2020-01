Raccolta firme a San Pietro in Vincoli per portare più servizi alla Casa della Salute

È iniziata a San Pietro in Vincoli una raccolta firme per dotare la Casa della Salute, che serve anche le frazioni vicine, di maggiori servizi a favore della popolazione, in particolare visite specialistiche a favore dei più anziani. Le firme vengono raccolte direttamente all’interno della struttura. Non appena verrà raggiunta la soglia di 350 firmatari, le richieste potranno essere presentate al consiglio comunale di Ravenna. Portavoce dei residenti è diventata in queste settimane la lista La Pigna