Raccolta differenziata, a San Pietro in Vincoli inaugura la nuova stazione ecologica

A partire da sabato 8 maggio sarà operativa la tanto attesa stazione ecologica di San Pietro in Vincoli, inaugurata questa mattina alla presenza di alcuni vertici del Gruppo Hera e del Sindaco Michele de Pascale. Il nuovo centro di raccolta, che copre una superficie di oltre 6.800 metri quadrati, sarà a disposizione dei cittadini provenienti da tutta la provincia per 42 ore la settimana, permettendo loro di smaltire e differenziare i rifiuti correttamente ma anche di lasciare oggetti ancora in buono stato che possono essere in qualche modo riciclati. Nell’infrastruttura, del valore di circa 1,2 milioni di euro, è presente inoltre un totem interattivo dove trovare i diversi servizi messi in campo da Hera in questi anni.