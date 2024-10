Rabbia e mancanza di fiducia a Traversara

C’è molta rabbia a Traversara dopo la quarta alluvione. Troppo lento viene considerato il cantiere di ricostruzione dell’argine, rapportandolo agli altri cantieri che si sono susseguiti da maggio 2023. Molta la sfiducia nella classe politica. Poche le rassicurazioni sul futuro per un paese devastato. Sono un centinaio le persone che si stanno interessando al nascituro comitato. I numeri sono destinati a salire, nel frattempo sono in corso gli ultimi adempimenti burocratici. Le iniziative però sono già iniziate. Un esposto è già stato presentato in Procura e martedì pomeriggio è stato organizzato un evento per raccogliere fondi a favore degli alluvionati.