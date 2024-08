“Ra-dici 35”: in arrivo la quarta edizione del festival teatrale

Dal 28 agosto al 1° settembre la rassegna “Ra-dici” porterà al pubblico la sua quarta edizione, con nuovi ospiti, iniziative e tematiche.

Come per gli anni passati, la rassegna graviterà attorno allo spazio culturale della Vecchia Pesa di Classe, oltre a consolidare la collaborazione con altre sedi di spettacolo all’interno e all’esterno del comune ravennate.

L’evento, che si avvale della compartecipazione del Comune di Ravenna, è organizzato da Spazio A APS, con la preziosa collaborazione dell’associazione culturale Galla & Teo APS, dell’Orchestra La Corelli, del centro CISIM – Lato Oscuro della Costa APS, dell’associazione Classe Archeologia e Cultura, di Ammutinamenti Festival e del Comune di Russi.

“Ra-dici 35”: così è stata battezzata la nuova edizione, che si concentrerà proprio sulla categoria “Under 35”, oggetto di svariati bandi specifici in ambito culturale, ma ancora oggi spesso inascoltata. Concentrando la manifestazione sulla produzione giovane – ma non per questo acerba – del panorama teatrale, “Ra-dici 35” vuole includere una prospettiva inedita su questo linguaggio artistico, concedendo spazio alle voci di questa generazione.

“Sono particolarmente contenta – afferma l’assessora al Decentramento, Federica Moschini – che quest’anno la rassegna offra opportunità ai giovani artisti in un contesto dinamico, sia per i generi performativi proposti, sia per i luoghi e le modalità con le quali raggiungerli. La Vecchia Pesa di Classe resta un punto di riferimento della rassegna che merita, per la sua particolarità, questa valorizzazione. Così come fa piacere vedere il coinvolgimento di altre realtà del nostro territorio che arricchiscono la programmazione”.

La serata di mercoledì 28 agosto sarà dedicata a una speciale anteprima ospitata dal CISIM di Lido Adriano, in cui alcuni giovani artisti del territorio presenteranno delle performance inedite al pubblico, seguite da un concerto.

Dopodiché, la rassegna di spettacoli sarà inaugurata giovedì 29 agosto da “La corsa”, di e con Matteo Ciccioli e Miriam Russo, spettacolo finalista della terza edizione del premio Rostagno e semifinalista del premio Dante Cappelletti 2021. Prima dello spettacolo sarà proposta una novità in collaborazione con FIAB: un tragitto in bicicletta dallo Chalet dei Giardini Pubblici alla Vecchia Pesa di Classe, location dello spettacolo, con alcuni interventi teatrali lungo il percorso. All’arrivo i “ciclisti” e spettatori saranno accolti da un’offerta gastronomica speciale messa a disposizione dalla piadineria Gli Azdori di Classe.

La serata di venerdì 28 agosto sarà inaugurata da un aperitivo con pietanze armene, che anticipa le atmosfere dello spettacolo a seguire: “Hayastan”, ideato da Anna-Lou e Irma Toudjian, una mise en lecture musicale di poesie armene.

Sabato 29 agosto la piadineria Gli Azdori metterà nuovamente a disposizione degli spettatori un’offerta speciale; seguirà lo spettacolo “GRAAL – Parsifal era una donna” messo in scena dal collettivo DOGs per la regia di Ilaria Fontanelli.

L’ultima giornata, domenica 1° settembre, sarà densa di appuntamenti: dal “brAnchtalk” sul futuro e le prospettive delle compagnie under 35 alla performance di danza contemporanea a cura di Parini Secondo, in collaborazione con Ammutinamenti Festival, il tutto tra lo Chalet dei Giardini Pubblici e il museo MAR. Chiuderà la rassegna l’esito del laboratorio “Radici Creative” condotto a Russi e che andrà in scena al Giardino della Rocca “T. Melandri”.

Per tutta la durata della rassegna, negli spazi della Vecchia Pesa sarà visibile un’installazione artistica a cura dell’associazione CocciRotti.

L’iniziativa è realizzata, oltre che con la collaborazione del Comune di Ravenna, con il contributo liberale dello sponsor Scotto Shipping Agency.