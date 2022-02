“E’ un onore essere oggi alla cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica a rappresentare tutte le Province italiane ed è un privilegio per me potere portare al Presidente Mattarella il ringraziamento sincero degli amministratori provinciali e delle comunità che amministriamo, per avere ancora una volta posto l’interesse nazionale davanti a tutto. Il Presidente Mattarella è per le Province e per le istituzioni tutte un faro e un riferimento costante: in questo momento ancora così critico per il Paese, la sua guida ci sarà preziosa nel nostro impegno al servizio dei cittadini”,

Lo dichiara il Presidente dell’UPI Michele de Pascale, Presidente e Sindaco di Ravenna, che oggi parteciperà alla cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella