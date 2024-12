Quindicesima fiaccolata al Capanno Garibaldi per l’ultimo dell’anno

Partita nel pomeriggio del 31 dicembre dal parcheggio di via Baiona, si è svolta la quindicesima fiaccolata di fine anno al capanno Garibaldi, promossa dalla Società Conservatrice del manufatto, con il supporto della Fondazione Ravenna Risorgimento e dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini. Questa iniziativa richiama e anticipa simbolicamente le luminarie del 9 febbraio, dedicate alla memoria della Repubblica Romana del 1849, e rievoca la fuga di Giuseppe Garibaldi attraverso la “trafila” organizzata dai patrioti romagnoli. Il Capanno Garibaldi, luogo di rifugio per l’eroe risorgimentale e in seguito per i partigiani, rappresenta un importante simbolo della lotta per la libertà.

Quest’anno, tra l’altro, ricorrono i 175 anni dagli eventi risorgimentali. A conclusione della serata, durante la quale si è fatto riferimento ai neonati Musei del Risorgimento e Byron, a Palazzo Guiccioli, ai partecipanti è stato offerto panettone e vin brulè.