Nell’ambito delle iniziative de ‘La Carovana della Legalità’, progetto dell’Unione Romagna Faentina, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nato per promuovere la cultura della legalità e la lotta alle mafie, questa mattina l’ex Procuratore Nazionale Antimafia e già Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha incontrato, al Cinema Teatro Comunale di Riolo Terme, gli studenti delle scuole medie Pascoli e delle superiori dell’Alberghiero per ricordare le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 31 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

A ricevere Grasso, tra gli altri il Prefetto Castrese De Rosa, il Presidente dell’Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola, la sindaca di Riolo, Federica Malavolti oltre ad altre personalità del territorio e ai vertici delle forze di polizia della provincia.

“Questa mattina -ha detto il presidente dell’Unione della Romagna Faentina Massimo Isola– ‘La Carovana della legalità’ ha fatto tappa a Riolo Terme un grande protagonista del nostro tempo, il magistrato Pietro Grasso, già presidente del Senato, fondatore dell’Antimafia e grande protagonista degli ultimi decenni della storia della Repubblica al quale ho portato il saluto dell’Unione dei comuni della Romagna Faentina. La sua testimonianza, oggi, è a disposizione delle nuove generazioni. Al teatro di Riolo il Senatore Grasso ha incontrato decine di studenti in occasione dell’iniziativa La Carovana della legalità, un importante progetto per riportare le nostre comunità e soprattutto coinvolgere le nuove generazioni su una parola, che evoca fatti di storia, ma che soprattutto deve guidare la nostra azione quotidiana in una continua trasformazione della civiltà della nostra comunità”.