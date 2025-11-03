Torna con quattro risultati da podio e l’ottavo posto su 23 partecipanti nella classifica per società il Nuoto Sub Faenza dal 5° Trofeo Coopernuoto, svoltosi a Carpi sabato e domenica scorsi. Prestazioni che confermano l’ottimo avvio di stagione per le nuotatrici ed i nuotatori delle categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti, che nell’occasione si sono lasciati alle spalle prestigiose società acquatiche di Emilia, Umbria, Lombardia e Toscana, dopo le belle impressioni manifestate alla “Mugele Cup” nella città tedesca di Schwäbisch Gmünd ed al 5° Trofeo “Città di Rimini”.

A Carpi Lorenzo Dotti (Juniores, 2009) ha conquistato la medaglia d’argento nei 50 metri dorso; Fabio Passanti (Assoluti, 2007) si è piazzato al terzo posto nei 200 dorso, mentre in campo femminile Linda Martelli (Ragazze, 2012) si è presa il bronzo nei 200 rana, così come Chiara Tamburini (Ragazze, 2012) nei 200 farfalla.

Il prossimo appuntamento per le atlete e gli atleti allenati da Marco Fregnani e Fabrizio Zani sarà al 19° Meeting del Mosaico alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna domenica 23 novembre in vasca lunga da 50 metri.

Nel prossimo weekend prenderà il via la stagione ufficiale delle squadre di pallanuoto giovanile del Nuoto Sub Faenza nell’ambito della Federnuoto emiliano-romagnola. La formazione Allievi Under 16, inserita nel Girone C della prima fase di qualificazione, sarà ospite domenica 9 novembre alle 15.00 della Polisportiva Comunale Riccione; prima fase di qualificazione nel Girone C anche per il team Ragazzi Under 14 che sempre domenica alle 10.00 riceverà la Rari Nantes Bologna nella piscina di Via Marozza. Per gli Esordienti Under 12, invece, l’inizio del campionato regionale è fissato al 18 gennaio con la trasferta a Bologna in casa della Rari Nantes.