Anche quest’anno Russi si prepara a vivere la magia del Natale con un programma ricco di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Dal 6 dicembre al 6 gennaio torna in piazzetta Dante la tanto amata pista di pattinaggio, con la giostra per bambini e il chiosco delle crêpes (orari: fino al 23 dicembre dal lunedì al venerdì, ore 15.30-19, sabato, domenica e festivi ore 10-19; dal 24 dicembre tutti i giorni ore 10-19), affiancati al luminoso albero di Natale: un luogo di ritrovo e divertimento nel cuore della città, ideale per respirare la vera atmosfera delle feste.
Dopo il successo degli scorsi anni, si rinnova l’incanto del «Palazzo di Natale» a Palazzo San Giacomo, promosso dal Comune di Russi in collaborazione con Campagna Amica Ravenna. La storica dimora aprirà le sue porte il 7, 14 e 21 dicembre per tre domeniche tematiche (Lego, Vintage e Natale contadino), trasformandosi in una piazza coperta addobbata a festa, tra laboratori, mercatini, degustazioni e attività per tutta la famiglia.
In concomitanza con il Zoch ad Nadel, organizzato dalla Protezione Civile di Russi, torna anche la Babbo Natale Run, promossa dai commercianti della città: un pomeriggio, quello di sabato 20 dicembre, all’insegna dello sport, della tradizione e del buonumore.
Confermate anche le iniziative in biblioteca, con una nuova edizione di «Una notte in biblioteca», un originale pigiama party con letture dedicate ai più piccoli, oltre alla consueta tombola natalizia e alla proiezione di film a tema.
Un calendario ricco e variegato, pensato per vivere insieme lo spirito del Natale e rendere il mese di dicembre ancora più speciale per tutta la comunità russiana, con molte altre iniziative consultabili nel programma completo di Quattro Passi per Russi.
PROGRAMMA GENERALE
RUSSI
31 ottobre-18 gennaio
Villa Romana di Russi
ORNITHO-LOGICA
installazione degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna – IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna
29 novembre-8 dicembre
Punto inComune | piazza Farini 34
RUGGINI3
mostra personale di Bruno Retini
lunedì 1° dicembre
ore 20.45 | Teatro Comunale
DAL FIUME RIBELLE
spettacolo di teatro e musica a cura di Le Belle Bandiere
martedì 2 dicembre
dalle ore 19.00 | H2Officina | via Godo Vecchia 10
FRANKENSTEIN
film, chiacchiere e zero imbarazzo
mercoledì 3 dicembre
ore 17.30 | Biblioteca Comunale
INCLUSIONE: PAROLE IN CIRCOLO TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ
convegno
venerdì 5 dicembre
9.00-14.00 e 17.30-19.00 | Municipio (primo piano) | piazza Farini 1
MISSIONE NATALE 2025
raccolta dei doni da offrire alle famiglie in difficoltà
ore 20.00 | Biblioteca Comunale
UNA NOTTE IN BIBLIOTECA
lettura per bambini e bambine e i loro peluche (3-6 anni)
sabato 6 dicembre
dalle ore 15.30 | piazza Farini
MERCATINO DELLE ASSOCIAZIONI
16.30-19.00 | piazzetta Dante
MISSIONE NATALE 2025
Babbo e Mamma Natale raccolgono i doni da offrire alle famiglie in difficoltà
ore 16.45 | Nido “A.P. Babini” | via Roma 1
ASPETTANDO LO SCHIACCIANOCI!
storie e rime natalizie sulle note della musica di Tchaikovsky
laboratorio di improvvisazione musicale (0-6 anni)
ore 17.30 | piazzetta Dante
ACCENSIONE DELL’ALBERO, CONCERTO GOSPEL, APERTURA PISTA DI PATTINAGGIO CON GIOSTRA PER BAMBINI E CHIOSCO DELLE CRÊPES
con Voices of Joy
domenica 7 dicembre
10.00-20.00 | Palazzo San Giacomo
IL PALAZZO DI NATALE
il Palazzo dei Lego – Speciale Natale
in collab. con Campagna Amica Ravenna
ore 12.30 | C.S.C. Porta Nova
PRANZO DELLA LIBERAZIONE
lunedì 8 dicembre
ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova
MA CHE SIGNIFICA?
sketch a cura di Comici a Barre
martedì 9 dicembre
ore 16.45 | Nido “A.P. Babini” | via Roma 1
C’ERA UNA VOLTA… VOCI E MELODIE DI TANTO TEMPO FA
a seguire presentazione di libri di fiabe (0-3 anni)
dalle ore 19.00 | H2Officina | via Godo Vecchia 10
METTIAMOCI IN GIOCO!
giochi da tavolo, risate e squadra
ore 20.45 | Biblioteca Comunale
JUBILATE DEO. IL MISTERO DEL NATALE
parole e note per la pace
a cura di Ass. Ettore Masoni e Fondazione Capit
mercoledì 10 dicembre
ore 18.00 | Nido “A.P. Babini” | via Roma 1
PRIMO SOCCORSO E DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
serata con dimostrazione pratica
venerdì 12 dicembre
ore 20.30 | Biblioteca Comunale
CIMITERI TEMPORANEI IN TEMPO DI GUERRA
presentazione della ricerca storica
13 dicembre-4 gennaio
Punto inComune | piazza Farini 34
ISPIRAMI
mostra collettiva dei soci di Artej-Ritagli d’Arte
inaugurazione sabato 13 dicembre ore 16.00
sabato 13 dicembre
ore 10.00 | | MAGIOMOlab | corso Farini 120
AD OCCHI CHIUSI
laboratorio aperto a tutti sull’espressione artistica libera
ore 16.00 | Biblioteca Comunale
RACCONTI E LEGGENDE INTORNO AL CIBO
presentazione del libro di Francesco Donati
a cura di Pro Loco Russi
ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova
SPETTACOLO DEL TRIO IFTODE
domenica 14 dicembre
10.00-20.00 | Palazzo San Giacomo
IL PALAZZO DI NATALE
San Giacomo Vintage Festival – Christmas Edition
in collab. con Campagna Amica Ravenna
ore 20.30 | Chiesa dei Servi
CONCERTO DI NATALE
della Corale San Pier Damiani
lunedì 15 dicembre
ore 20.30 | Biblioteca Comunale
LITALIA
presentazione del libro di Ivano Artioli
a cura di ANPI Russi
martedì 16 dicembre
ore 17.30 | Sala Ravaglia | via Cavour 21
GLI SCRIPTED FORMAT. STORIA, GENERI E MERCATO DELLA SERIALITÀ TELEVISIVA
presentazione del libro di Maria Chiara Duranti
dalle ore 19.00 | H2Officina | via Godo Vecchia 10
XMAS GAME NIGHT!
tutta l’energia del Wave… in versione natalizia
ore 20.00 | Biblioteca Comunale
GRUPPO DI LETTURA
venerdì 19 dicembre
ore 19.30 | Biblioteca Comunale
TOMBOLA ANIMATA E CINEFORUM
tombola a tema libri, film e personaggi con proiezione film (7-14 anni)
sabato 20 dicembre
ore 10.00 | Nido “A.P. Babini” | via Roma 1
UN CAPPELLO DI NATALE. PICCOLI GESTI SONORI SOPRA LA NEVE
laboratorio natalizio di manipolazione della creta (2-6 anni)
ore 10.00 | MAGIOMOlab | corso Farini 120
TRACCE DI MANI
laboratorio con l’argilla aperto a tutti
dalle ore 16.00 | piazza Farini
ZOCH AD NADÈL
lotteria e vin brûlé a cura di NVPC Russi
ore 16.30 | MAGIOMOlab | corso Farini 120
ANIMALI IN LEGNO DIPINTI E DECORATI
laboratorio creativo per bambini/e fino ai 5 anni e genitori
ore 17.30 | piazzetta Dante
BABBO NATALE RUN
camminata di 4 km organizzata dai commercianti di Russi
ore 20.45 | Teatro Comunale
CONCERTO DI NATALE
della Banda Città di Russi
domenica 21 dicembre
10.00-20.00 | Palazzo San Giacomo
IL PALAZZO DI NATALE
Natale contadino a Palazzo
in collab. con Campagna Amica Ravenna
lunedì 22 dicembre
dalle ore 19.00 | H2Officina | via Godo Vecchia 10
TOMBOLA DEGLI ORRORI
vinci quello che gli altri non vogliono più in casa!
27-30 dicembre
I LIBRI DELLA FANTASIA
letture e laboratori per eterni bambini
a cura di Comitato di Gemellaggio di Russi
sabato 27 dicembre
ore 15.00 | C.S.C. Porta Nova
SPETTACOLO DELLA CORALE DOMENICO BABINI
mercoledì 31 dicembre
ore 20.00 | C.S.C. Porta Nova
CENONE DI CAPODANNO
sabato 3 gennaio
ore 15.30 | piazzetta Dante
FIACCOLATA PER LA PACE
domenica 4 gennaio
ore 16.00 | Teatro Comunale
MARTINA TESTADURA
spettacolo di narrazione con musica dal vivo liberamente ispirato al racconto “La strada che non andava in nessun posto” di Gianni Rodari (5-10 anni)
SAN PANCRAZIO
martedì 2 dicembre
ore 20.30 | Museo della Vita Contadina
TORRIONE D’ARGENTO
premiazione del concorso per dicitori di poesia romagnola
a cura di Pro Loco Russi
venerdì 5 dicembre
ore 10.00 | piazza Zauli
I BAMBINI ADDOBBANO L’ALBERO
ore 20.30 | Museo della Vita Contadina
GLI SCRIPTED FORMAT. STORIA, GENERI E MERCATO DELLA SERIALITÀ TELEVISIVA
presentazione del libro di Maria Chiara Duranti
venerdì 12 dicembre
ore 19.30 | Circolo Endas | via G. Randi 47
TORNEO DI BECCACCINO
con fagiolata texana
domenica 14 dicembre
ore 16.30 | Pieve di San Pancrazio
PRESEPE VIVENTE
mercoledì 24 dicembre
mattina | vie di San Pancrazio
BABBO NATALE IN RISCIÒ
domenica 28 dicembre
ore 9.30 | Bar Trilli
CAMMINATA DI FINE ANNO
percorso di 8 km
martedì 6 gennaio
ore 9.30 | Circolo Endas | via G. Randi 47
STAFFETTA E CAMMINATA DELLA BEFANA
staffetta competitiva 2×4 o camminata di 8 km
ore 15.00 | Scuola primaria “M. Fantozzi”
LA TOMBOLA SI RITROVA
in via Gino Randi 8/1 la buchetta delle letterine per Babbo Natale
GODO
martedì 2 dicembre
dalle ore 10.00 | piazza N. Baldini
I BAMBINI ADDOBBANO L’ALBERO
sabato 20 dicembre
dalle ore 15.30 | piazza N. Baldini
BABBI NATALE IN PIAZZA
con concerto a cura di scuola di musica “A. Contarini” e truccabimbi
martedì 23 dicembre
ore 20.30 | Pieve di Santo Stefano in Tegurio
CORALE SAN PIER DAMIANI
concerto
24 dicembre-2 gennaio
9.00-18.00 | Pieve di Santo Stefano in Tegurio
PRESEPE TRADIZIONALE
martedì 6 gennaio
dalle ore 15.00 | piazza N. Baldini
LA BEFANA A GODO
