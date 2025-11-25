Anche quest’anno Russi si prepara a vivere la magia del Natale con un programma ricco di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Dal 6 dicembre al 6 gennaio torna in piazzetta Dante la tanto amata pista di pattinaggio, con la giostra per bambini e il chiosco delle crêpes (orari: fino al 23 dicembre dal lunedì al venerdì, ore 15.30-19, sabato, domenica e festivi ore 10-19; dal 24 dicembre tutti i giorni ore 10-19), affiancati al luminoso albero di Natale: un luogo di ritrovo e divertimento nel cuore della città, ideale per respirare la vera atmosfera delle feste.

Dopo il successo degli scorsi anni, si rinnova l’incanto del «Palazzo di Natale» a Palazzo San Giacomo, promosso dal Comune di Russi in collaborazione con Campagna Amica Ravenna. La storica dimora aprirà le sue porte il 7, 14 e 21 dicembre per tre domeniche tematiche (Lego, Vintage e Natale contadino), trasformandosi in una piazza coperta addobbata a festa, tra laboratori, mercatini, degustazioni e attività per tutta la famiglia.

In concomitanza con il Zoch ad Nadel, organizzato dalla Protezione Civile di Russi, torna anche la Babbo Natale Run, promossa dai commercianti della città: un pomeriggio, quello di sabato 20 dicembre, all’insegna dello sport, della tradizione e del buonumore.

Confermate anche le iniziative in biblioteca, con una nuova edizione di «Una notte in biblioteca», un originale pigiama party con letture dedicate ai più piccoli, oltre alla consueta tombola natalizia e alla proiezione di film a tema.

Un calendario ricco e variegato, pensato per vivere insieme lo spirito del Natale e rendere il mese di dicembre ancora più speciale per tutta la comunità russiana, con molte altre iniziative consultabili nel programma completo di Quattro Passi per Russi.

PROGRAMMA GENERALE

RUSSI

31 ottobre-18 gennaio

Villa Romana di Russi

ORNITHO-LOGICA

installazione degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna – IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna

29 novembre-8 dicembre

Punto inComune | piazza Farini 34

RUGGINI3

mostra personale di Bruno Retini

lunedì 1° dicembre

ore 20.45 | Teatro Comunale

DAL FIUME RIBELLE

spettacolo di teatro e musica a cura di Le Belle Bandiere

martedì 2 dicembre

dalle ore 19.00 | H2Officina | via Godo Vecchia 10

FRANKENSTEIN

film, chiacchiere e zero imbarazzo

mercoledì 3 dicembre

ore 17.30 | Biblioteca Comunale

INCLUSIONE: PAROLE IN CIRCOLO TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ

convegno

venerdì 5 dicembre

9.00-14.00 e 17.30-19.00 | Municipio (primo piano) | piazza Farini 1

MISSIONE NATALE 2025

raccolta dei doni da offrire alle famiglie in difficoltà

ore 20.00 | Biblioteca Comunale

UNA NOTTE IN BIBLIOTECA

lettura per bambini e bambine e i loro peluche (3-6 anni)

sabato 6 dicembre

dalle ore 15.30 | piazza Farini

MERCATINO DELLE ASSOCIAZIONI

16.30-19.00 | piazzetta Dante

MISSIONE NATALE 2025

Babbo e Mamma Natale raccolgono i doni da offrire alle famiglie in difficoltà

ore 16.45 | Nido “A.P. Babini” | via Roma 1

ASPETTANDO LO SCHIACCIANOCI!

storie e rime natalizie sulle note della musica di Tchaikovsky

laboratorio di improvvisazione musicale (0-6 anni)

ore 17.30 | piazzetta Dante

ACCENSIONE DELL’ALBERO, CONCERTO GOSPEL, APERTURA PISTA DI PATTINAGGIO CON GIOSTRA PER BAMBINI E CHIOSCO DELLE CRÊPES

con Voices of Joy

domenica 7 dicembre

10.00-20.00 | Palazzo San Giacomo

IL PALAZZO DI NATALE

il Palazzo dei Lego – Speciale Natale

in collab. con Campagna Amica Ravenna

ore 12.30 | C.S.C. Porta Nova

PRANZO DELLA LIBERAZIONE

lunedì 8 dicembre

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova

MA CHE SIGNIFICA?

sketch a cura di Comici a Barre

martedì 9 dicembre

ore 16.45 | Nido “A.P. Babini” | via Roma 1

C’ERA UNA VOLTA… VOCI E MELODIE DI TANTO TEMPO FA

a seguire presentazione di libri di fiabe (0-3 anni)

dalle ore 19.00 | H2Officina | via Godo Vecchia 10

METTIAMOCI IN GIOCO!

giochi da tavolo, risate e squadra

ore 20.45 | Biblioteca Comunale

JUBILATE DEO. IL MISTERO DEL NATALE

parole e note per la pace

a cura di Ass. Ettore Masoni e Fondazione Capit

mercoledì 10 dicembre

ore 18.00 | Nido “A.P. Babini” | via Roma 1

PRIMO SOCCORSO E DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

serata con dimostrazione pratica

venerdì 12 dicembre

ore 20.30 | Biblioteca Comunale

CIMITERI TEMPORANEI IN TEMPO DI GUERRA

presentazione della ricerca storica

13 dicembre-4 gennaio

Punto inComune | piazza Farini 34

ISPIRAMI

mostra collettiva dei soci di Artej-Ritagli d’Arte

inaugurazione sabato 13 dicembre ore 16.00

sabato 13 dicembre

ore 10.00 | | MAGIOMOlab | corso Farini 120

AD OCCHI CHIUSI

laboratorio aperto a tutti sull’espressione artistica libera

ore 16.00 | Biblioteca Comunale

RACCONTI E LEGGENDE INTORNO AL CIBO

presentazione del libro di Francesco Donati

a cura di Pro Loco Russi

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova

SPETTACOLO DEL TRIO IFTODE

domenica 14 dicembre

10.00-20.00 | Palazzo San Giacomo

IL PALAZZO DI NATALE

San Giacomo Vintage Festival – Christmas Edition

in collab. con Campagna Amica Ravenna

ore 20.30 | Chiesa dei Servi

CONCERTO DI NATALE

della Corale San Pier Damiani

lunedì 15 dicembre

ore 20.30 | Biblioteca Comunale

LITALIA

presentazione del libro di Ivano Artioli

a cura di ANPI Russi

martedì 16 dicembre

ore 17.30 | Sala Ravaglia | via Cavour 21

GLI SCRIPTED FORMAT. STORIA, GENERI E MERCATO DELLA SERIALITÀ TELEVISIVA

presentazione del libro di Maria Chiara Duranti

dalle ore 19.00 | H2Officina | via Godo Vecchia 10

XMAS GAME NIGHT!

tutta l’energia del Wave… in versione natalizia

ore 20.00 | Biblioteca Comunale

GRUPPO DI LETTURA

venerdì 19 dicembre

ore 19.30 | Biblioteca Comunale

TOMBOLA ANIMATA E CINEFORUM

tombola a tema libri, film e personaggi con proiezione film (7-14 anni)

sabato 20 dicembre

ore 10.00 | Nido “A.P. Babini” | via Roma 1

UN CAPPELLO DI NATALE. PICCOLI GESTI SONORI SOPRA LA NEVE

laboratorio natalizio di manipolazione della creta (2-6 anni)

ore 10.00 | MAGIOMOlab | corso Farini 120

TRACCE DI MANI

laboratorio con l’argilla aperto a tutti

dalle ore 16.00 | piazza Farini

ZOCH AD NADÈL

lotteria e vin brûlé a cura di NVPC Russi

ore 16.30 | MAGIOMOlab | corso Farini 120

ANIMALI IN LEGNO DIPINTI E DECORATI

laboratorio creativo per bambini/e fino ai 5 anni e genitori

ore 17.30 | piazzetta Dante

BABBO NATALE RUN

camminata di 4 km organizzata dai commercianti di Russi

ore 20.45 | Teatro Comunale

CONCERTO DI NATALE

della Banda Città di Russi

domenica 21 dicembre

10.00-20.00 | Palazzo San Giacomo

IL PALAZZO DI NATALE

Natale contadino a Palazzo

in collab. con Campagna Amica Ravenna

lunedì 22 dicembre

dalle ore 19.00 | H2Officina | via Godo Vecchia 10

TOMBOLA DEGLI ORRORI

vinci quello che gli altri non vogliono più in casa!

27-30 dicembre

I LIBRI DELLA FANTASIA

letture e laboratori per eterni bambini

a cura di Comitato di Gemellaggio di Russi

sabato 27 dicembre

ore 15.00 | C.S.C. Porta Nova

SPETTACOLO DELLA CORALE DOMENICO BABINI

mercoledì 31 dicembre

ore 20.00 | C.S.C. Porta Nova

CENONE DI CAPODANNO

sabato 3 gennaio

ore 15.30 | piazzetta Dante

FIACCOLATA PER LA PACE

domenica 4 gennaio

ore 16.00 | Teatro Comunale

MARTINA TESTADURA

spettacolo di narrazione con musica dal vivo liberamente ispirato al racconto “La strada che non andava in nessun posto” di Gianni Rodari (5-10 anni)

SAN PANCRAZIO

martedì 2 dicembre

ore 20.30 | Museo della Vita Contadina

TORRIONE D’ARGENTO

premiazione del concorso per dicitori di poesia romagnola

a cura di Pro Loco Russi

venerdì 5 dicembre

ore 10.00 | piazza Zauli

I BAMBINI ADDOBBANO L’ALBERO

ore 20.30 | Museo della Vita Contadina

GLI SCRIPTED FORMAT. STORIA, GENERI E MERCATO DELLA SERIALITÀ TELEVISIVA

presentazione del libro di Maria Chiara Duranti

venerdì 12 dicembre

ore 19.30 | Circolo Endas | via G. Randi 47

TORNEO DI BECCACCINO

con fagiolata texana

domenica 14 dicembre

ore 16.30 | Pieve di San Pancrazio

PRESEPE VIVENTE

mercoledì 24 dicembre

mattina | vie di San Pancrazio

BABBO NATALE IN RISCIÒ

domenica 28 dicembre

ore 9.30 | Bar Trilli

CAMMINATA DI FINE ANNO

percorso di 8 km

martedì 6 gennaio

ore 9.30 | Circolo Endas | via G. Randi 47

STAFFETTA E CAMMINATA DELLA BEFANA

staffetta competitiva 2×4 o camminata di 8 km

ore 15.00 | Scuola primaria “M. Fantozzi”

LA TOMBOLA SI RITROVA

in via Gino Randi 8/1 la buchetta delle letterine per Babbo Natale

GODO

martedì 2 dicembre

dalle ore 10.00 | piazza N. Baldini

I BAMBINI ADDOBBANO L’ALBERO

sabato 20 dicembre

dalle ore 15.30 | piazza N. Baldini

BABBI NATALE IN PIAZZA

con concerto a cura di scuola di musica “A. Contarini” e truccabimbi

martedì 23 dicembre

ore 20.30 | Pieve di Santo Stefano in Tegurio

CORALE SAN PIER DAMIANI

concerto

24 dicembre-2 gennaio

9.00-18.00 | Pieve di Santo Stefano in Tegurio

PRESEPE TRADIZIONALE

martedì 6 gennaio

dalle ore 15.00 | piazza N. Baldini

LA BEFANA A GODO

Info

Area Cultura, Turismo e Sport

0544 587642

cultura@comune.russi.ra.it

FB comunerussi

IG comune_di_russi