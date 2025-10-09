Oggi presso la Sala Conferenze della Fondazione del Monte Faenza in via San Giovanni Bosco, 1 a Faenza (Complesso dei Salesiani) si è tenuta la proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza e la consegna dei Premi di studio agli studenti meritevoli.

I quattro nuovi laureati sono: Matilde Bisacchi, 25 anni, di Forlì, con la tesi “Formulazione e caratterizzazione di fragranze biodegradabili per applicazioni nella detergenza tessile”, in collaborazione con FAROTTI Srl, Società Benefit di Rimini FC, Leonardo Cantagalli, 28 anni, di Faenza, con la tesi “Separazione di acido linoleico da olio di vinaccioli”, in collaborazione con GIOVANNI RANDI SpA di Faenza, Gerta Cufollari, 23 anni, di Bolzano, con la tesi “Utilizzo della tecnica Spettrofluorimetrica per la determinazione degli IPA nel carbon black”, in collaborazione con CABOT ITALIANA SpA di Ravenna e Lorenzo Sintucci, 25 anni, di Forlimpopoli, con la tesi “Resistenza ad ossidazione a 1650°C di ceramici ultra refrattari a matrice composita in ZrB2-SiC a differenti sintering aid per applicazioni aerospaziali”, in collaborazione con CNR- ISSMC di Faenza.

In questa occasione sono stati consegnati i Premi di Studio finanziati dai Sostenitori del Corso di Laurea. In particolare:

I premi per gli studenti del I anno di corso sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Banca del Monte Faenza e dalla Fondazione “Toso Montanari” dell’Ateneo di Bologna, sono stati vinti da Luca Arcangeli, Nicolo’ Graziani, Giulia Maltoni e Giulia Schaefer.

I premi per gli studenti del II anno di corso sono stati messi a disposizione da Cerdomus Srl, Comune di Faenza, MMB Srl e Sacmi Imola S.C. e sono stati vinti da Chiara Bedeschi, Margherita Farini, Marco Guidani e Laura Valbonesi.

I premi per gli studenti del III anno di corso sono stati messi a disposizione da Altadia Italia Srl, Comune di Faenza, Visa Cash App Racing Bulls SpA e Sacmi Imola S.C. e sono stati vinti da Matilde Bisacchi, Gregorio Bonvicini, Elisa Derosa e Simone Manuzzi.

La cerimonia è stata condotta dal Responsabile della sede di Faenza, Prof. Mauro Comes Franchini, il quale ha ringraziato sentitamente tutti i sostenitori, pubblici e privati, che hanno scelto di sostenere le attività del Corso di Laurea attraverso contributi concreti, utilizzati sia per i premi di studio che per l’aggiornamento strumentale del laboratorio didattico di Faenza denominato Open-Lab. Questa struttura sta funzionando a pieno regime da diversi anni ed è di particolare rilievo per tutta la comunità del territorio, in quanto non è di uso esclusivo dell’Università, ma a disposizione per l’organizzazione di attività di orientamento con le scuole superiori e service per le aziende del territorio.

Un sincero grazie anche a tutti i soggetti coinvolti nei lavori di tesi, in particolar modo alle aziende e agli Enti di Ricerca che hanno ospitato i laureandi per i loro tirocini: tutti gli studenti del corso universitario di Chimica dei Materiali di Faenza hanno l’opportunità di svolgere la loro attività pre-laurea all’esterno delle strutture universitarie e questo è un momento formativo fondamentale che contraddistingue questo corso da altre lauree triennali della stessa classe e che costituisce anche un avvicinamento al mondo del lavoro di particolare importanza.

Da sottolineare, inoltre, il costante consenso ricevuto per l’attivazione del Master di I livello in Materiali Compositi, all’interno della sede di questo corso, dedicato a uno degli argomenti più importanti nel campo della chimica e tecnologia dei materiali avanzati e che viene realizzato in collaborazione con un cospicuo numero di aziende del settore su scala sia locale che nazionale; la prossima edizione, decima, è attualmente aperta e la scadenza del bando di partecipazione è prevista per il 14/11/2025. Sia il Corso di Laurea che il Master sono due iniziative importantissime per una città come Faenza, che sta diventando un polo di eccellenza internazionale proprio nel campo dei materiali avanzati.

Hanno presenziato alla cerimonia Martina Laghi, Assessora alla Scuola, Formazione e Sport del Comune di Faenza, Barbara Savorani, Vice Presidente della Fondazione del Monte Faenza, Loris Giorgini, Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, Andrea Bedeschi, General Manager, Bucci Composites SpA, Maddalena Chierici, Head of People Strategy & Operations, Visa Cash App Racing Bulls SpA, Giuliano Airoli, Consigliere Delegato Sacmi Imola S.C., oltre i rappresentanti di tutti i sostenitori del Corso di Laurea.

La manifestazione si è conclusa con la vera e propria cerimonia di Laurea, condotta dal Presidente della Commissione, Prof. Tommaso Salzillo assieme ai membri della commissione Prof.ssa Barbara Ballarin, Prof.ssa Carla Martini e Prof. Luca Muccioli, e preceduta da una breve presentazione degli elaborati effettuata dagli stessi candidati. A conclusione del pomeriggio, il Responsabile di sede ha ringraziato tutti coloro i quali hanno reso possibile questa bella cerimonia e augurato ai nuovi laureati tutto il meglio per la loro futura attività professionale o di studio ulteriore: noi ci associamo senz’altro a questo augurio!

Anche nell’Anno Accademico 2025/26 il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia dei Materiali di Faenza è stato ad iscrizione libera.

Novità per l’anno accademico 2025/26, iniziato da alcune settimane, è la nuova sede didattica: le lezioni si svolgeranno in Viale Delle Ceramiche 21, Faenza, a causa di alcuni lavori di ristrutturazione della sede storica. La nuova sede è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria in pochi minuti ed è perfettamente attrezzata per il corretto svolgimento delle lezioni

Il corso si caratterizza per l’alta professionalità e le competenze che sviluppa negli studenti/studentesse, insegnando partendo da zero a conoscere il mondo dei materiali applicati all’industria e garantisce tirocini in azienda al terzo anno.

Le percentuali occupazionali post-laurea sul territorio sono altissime e per il proseguimento degli studi c’è ampia scelta, tra cui anche un Master in Materiali Compositi svolto in collaborazione con aziende del territorio oltre naturalmente a tutte le lauree magistrali di tipo chimico-ingegneristico.