Mattinata di riconoscimenti al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, dove si è svolta una cerimonia alla presenza degli Ufficiali delle Compagnie di Cervia Milano Marittima, Lugo e Faenza. Il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Lachi, ha voluto congratularsi personalmente con quattro luogotenenti ai quali è stata conferita la qualifica di “Carica Speciale”, il grado apicale del ruolo dei marescialli.

I militari insigniti sono:

Luogotenente C.S. Antonio Di Paola , Vice Comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ravenna;

Luogotenente C.S. Giacomo Brina , addetto all’Aliquota Operativa del NORM di Cervia Milano Marittima;

Luogotenente C.S. Giorgio Tantimonaco , Comandante della Stazione Carabinieri di Savio;

Luogotenente C.S. Vladimiro Portulano, addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna.

Nel corso della cerimonia il Colonnello Lachi ha inoltre consegnato tre encomi semplici, rilasciati dal Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, a tre giovani militari distintisi per atti di valore e per la loro vicinanza al cittadino:

Carabiniere Giuseppe Pio Di Blasio , in forza alla Stazione di Sant’Agata sul Santerno;

Carabiniere Danilo Marusco e Carabiniere Riccardo Monti, in servizio alla Stazione di Ravenna.

Il Carabiniere Di Blasio si è reso protagonista del salvataggio di un neonato privo di sensi, riuscendo a liberargli le vie respiratorie ostruite da un corpo estraneo e a salvargli la vita. I colleghi Marusco e Monti, invece, sono intervenuti con prontezza per impedire il suicidio di una persona in forte crisi depressiva.

Gesti che – come sottolineato dal Comandante Provinciale – “rappresentano al meglio la figura del Carabiniere, quotidianamente impegnato non solo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche nella vicinanza e nel sostegno ai cittadini”.