Quattro giovedì d’estate fra musica, arte e gastronomia: torna Ex Salesiani Summer Village

Quattro giovedì sera fra musica, arte, prodotti del territorio, sport e show cooking. Torna il Summer Village nel complesso degli Ex Salesiani. 1, 15, 29 luglio e 26 agosto. Quattro appuntamenti dalle 18 in poi per conoscere le attività che quotidianamente abitano i Salesiani e per conoscere le varie iniziative ideate per l’estate. Il primo luglio, nella giornata inaugurale, accoglierà gli ospiti il Mercato di Campagna Amica e lo show-cooking dell’agrichef Stefano Gardi. Di fronte alla chiesa le ginnaste del Club Atletico Faenza saranno protagoniste di esibizioni di ginnastica artistica e ritmica. Le foto del lavoro che Ivo Sassi aveva ideato per la Divina Commedia celebreranno l’artista ad un anno dalla scomparsa. Nella chiesa sono previsti concerti, come nella corte interna a chiusura di una serata a cui parteciperanno anche il gruppo di fotografia Aula21, il progetto MozArt e le realtà imprenditoriali dei Salesiani, dalla palestra alla ristorazione.