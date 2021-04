Si chiamano Azzuchef, Bettina in cucina, Alice Grandi e Sara Guida. Sono appassionate di cucina, hanno migliaia di follower al seguito e hanno deciso di farsi “ambasciatrici” dei vini bianchi di Romagna. Non etichette qualsiasi, bensì delle dodici sorelle del Club dei Bianchi di Romagna, il sodalizio nato per valorizzare i vitigni a bacca bianca del territorio.

Ognuna delle quattro influencer ha deciso infatti di abbinare alcune delle proprie ricette ai vini delle dodici cantine del Club in rappresentanza dell’intero territorio della Romagna: Ballardini (Brisighella), Branchini (Imola), Celli (Bertinoro), Fondo San Giuseppe (Brisighella), Merlotta (Imola), Monticino Rosso (Imola), Randi (Fusignano), Tenuta Saiano (Torriana), Tenute d’Italia (Imola), Tenuta Uccellina (Russi), Tenuta Masselina (Castelbolognese), Zavalloni (Cesena).

Troviamo così l’Albana, il Pignoletto (Grechetto Gentile) e il Famoso (Rambela) abbinati a stuzzicanti piatti preparati dalle abili mani delle quattro influencer che liberamente hanno scelto la ricetta per vini piacevoli a tutti i palati.

“La Romagna a bacca bianca purtroppo non è conosciuta come meriterebbe – spiega Ivan Tesei di Taste Production ideatore del Club insieme a Maurizio Magni di PrimaPagina – Eppure da oltre un decennio i vini di Romagna hanno alzato con decisione l’asticella di qualità e piacevolezza mantenendo allo stesso tempo un buon rapporto qualità-prezzo. Il percepito del vino romagnolo, però, a livello nazionale e in parte nella stessa Romagna, rimane al di sotto dell’effettivo valore del prodotto. L’idea di coinvolgere quattro influencer con tanto seguito va in questa direzione, ampliare il pubblico e soprattutto trasmettere un messaggio forte: bere bianco di Romagna fa figo”.

Chi sono le influencer

Azzuchef con oltre 24.000 follower su Instagram è molto conosciuta nella community degli appassionati del cibo, tanto da condurre numerosi corsi di cucina. Lo stesso dicasi per Bettina in Cucina, 8500 follower, grande viaggiatrice e appassionata ai fornelli dove vanta collaborazione prestigiose come Tgcom. E ancora, Alice Grandi con 23.700 follower è specializzata in “ricette vegolose”, come scrive lei stessa nel suo profilo, e Sara Guida 10.600 follower, food blogger, sostenitrice di una cucina sana e sostenibile.