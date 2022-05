Saranno 4 i candidati sindaco a Riolo Terme in vista delle elezioni del 12 giugno. Alle urne si sfideranno quindi Federica Malavolti, Giovanni Gallinucci, Mirko De Carli e Alan Giagni.

Si voterà dalle 7 alle 23. Oltre alle elezioni comunali, è prevista nella medesima giornata la consultazione referendaria sulla giustizia.

Lo scrutinio dei voti per le elezioni comunali inizieranno alle 14 di lunedì 13 giugno. Essendo Riolo Terme un Comune con meno di 15 mila abitanti, l’elezione è prevista su un unico turno, senza ballottaggi.

Federica Malavolti, in passato già vicesindaca di Riolo Terme (2012-2017), rappresenta il centrosinistra. La sua lista “Riolo Terme per la Comunità” ha il sostegno di Partito Democratico, Coragiosa e Italia Viva. Federica Malavolti, classe 1974, lavora per la Cooperativa Atlantide

La lista è formata da:

Francesca Merlini (32 anni), l’attuale vicesindaca, da 10 anni assessora

Davide Marani (23),

Glenda Vignoli (45),

Roberto Baldassarri (50),

Giorgia Tampieri (25)

Matteo Mogardi (32)

Margherita Pierluigi (26),

Federico Visani (36),

Elis Samorini (66),

Iacopo Battilani (26)

Awatef Benaissa (44)

Armando Menichelli (61)

Giovanni Gallinucci, 38 anni, autista di autobus, con una lunga esperienza in consiglio comunale, è il candidato sindaco per le forze del centrodestra. La sua lista “Riolo nel Cuore” è appoggiata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

La lista è formata da:

Beatrice Mazzanti (40 anni)

Claudio Pirazzoli (71)

Leonardo Frassinetti (23)

Stefano Barbieri (54)

Silvia Randi (57)

Angelo Liverani (72)

Rita Baffi (64)

Francesco Armiento (55)

Anna Nunziato (60)

Giuliano Garavini (63)

Gabriella Agoston (67)

Manuele Pirazzoli (23)

Mirko De Carli è stato il primo a dichiararsi pronto a scendere in campo per la prossima tornata elettorale. Come cinque anni fa, rappresenterà la lista di riferimento di Il Popolo della Famiglia (Lista per Riolo Terme – Il Popolo della Famiglia). 38 anni, intermediario assicurativo per aziende, De Carli è coordinatore per il centro nord del Popolo della Famiglia e consigliere comunale uscente.

La lista è formata da:

Fabio Pelosio (45 anni)

Carmine Annunziato (47 anni)

Abas Garxenaj (41)

Luca Iengo (64)

Daniele Ferretti (67)

Sara Santi (40)

Alessandra Melandri (59)

Marcello Baldini (52)

Carla Lodi (53)

Carlotta Toschi (39)

Infine ha presentato la propria candidatura a sindaco Alan Giagni, sostenuto dalla lista “Riolo libera” , titolare e direttore artistico di Romagna Showtime, cantante degli ACIDI C, tribute band degli ACDC .

La lista è formata da:

Dario Ronchi (66 anni)

Franco Lanzoni (51 anni)

Andrea Babini (44)

Paola Franco (48)

Paul Battisti (54)

Manuela Diac (47)

Matteo Di Lorenzo (47)

Jarno Socini (46)

Manuela Marendon (50)

Fernando Morgante (47)