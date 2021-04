A Borgo Rivola, frazione del comune di Riolo Terme, all’interno dell’ex casa cantoniera, presto sarà possibile visitare uno dei pochissimi musei al mondo dedicato al carsismo nei gessi, in particolar modo alle grotte e agli altri fenomeni carsici presenti all’interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola

Il carsismo nella Formazione gessoso – solfifera, fenomeno caratterizzante del paesaggio della Vena del Gesso romagnola, costituisce uno degli elementi più sensazionali e di maggior valore dell’area protetta e dell’intero Appennino Settentrionale.

“Grazie all’impegno dell’ex-direttore Massimiliano Costa e di tutto l’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna, è stato possibile recuperare l’ex casa cantoniera, in disuso da anni, ottenendo un primo finanziamento regionale del Piano di Azione Ambientale, a seguire un finanziamento sull’Asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale finanziato dal GAL L’Altra Romagna e, infine, un finanziamento per l’allestimento all’interno del POR – FESR, Asse 5”, spiega l’assessore con delega al Parco del comune di Riolo Terme Marina Lo Conte.

Tutto questo in stretta sinergia con il Comune di Riolo Terme, cofinanziatore e coprogettista del progetto, che ha garantito costante supporto in ogni fase di realizzazione grazie all’ineccepibile e lodevole lavoro dei tecnici. Tanti gli artigiani che hanno lavorato con impegno nelle varie fasi di ristrutturazione, molti del territorio

Per quanto riguarda l’allestimento, curato dallo Speleo GAM Mezzano con il supporto della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna, non è una semplice e comune esposizione; questo è un museo che ha un’anima viva, perché realizzato da chi si occupa da anni della ricerca, studio e divulgazione delle conoscenze con costanza, impegno e passione: lo si può percepire da ogni dettaglio.

Il museo si è avvalso del prezioso contributo di geologi, carsologi, biologi e geografi delle Università di Modena/Reggio-Emilia, Bologna e Firenze, delle Soprintendenze regionali, del personale tecnico dell’Ente Parco. Esso dispone di sei stanze ricche di contenuti scientifici e culturali notevoli, che possono contribuire a diffondere la giusta conoscenza e a supportare il percorso di candidatura a World Heritage dell’Unesco delle aree carsiche nelle evaporiti della Regione Emilia-Romagna.

La struttura si trova in un punto strategico ottimale come tappa per i numerosi percorsi escursionistici presenti nel Parco e, trovandosi adiacente alla grotta del Re Tiberio, potrà costituire il punto di partenza per le visite.

Oltre al museo, completano le dotazioni del centro visite del Parco un ostello e un piccolo bar/ristoro/libreria, dove sarà possibile avere informazioni, trovare ed acquistare i prodotti delle aziende agricole e agrituristiche convenzionate con il Parco.

Ma non finisce qui: all’interno del POR – FESR, Asse 5 sono inseriti altri due progetti in fase di realizzazione: la passerella pedonale sul Senio nella località di Borgo Rivola, che andrà a sostituire quella esistente, e l’implementazione area camper presso il parcheggio di via Firenze, sotto il centro storico di Riolo Terme.