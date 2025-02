Quasi pronta ad aprire la grande sala slot di via Granarolo a Faenza

Lavori in corso ben visibili alla grande sala slot che aprirà prossimamente in via Granarolo a Faenza. Sarà la sesta in città e farà parte del programma Sisal Wincity, format ideato nel 2010 sotto la formula dell’ “Eat. Drink. Play”. Da tempo online sono stati pubblicati gli annunci per la ricerca di personale. L’ultimo, alcuni giorni fa, ha generato un intenso dibattito su una delle pagine Facebook dedicate alla città. Tutta la vicenda legata alla sala slot, in realtà, ha creato una forte discussione in ambito cittadino.

All’interno della nuova attività ci sarà spazio per la ristorazione, incentrata anche su prodotti locali, eventi e ovviamente diverse tipologie di gioco. Si potrà scommettere sugli eventi sportivi, su gare create virtualmente, giocare alle lotterie come SuperEnalotto o Win for Life, dedicarsi alle slot machine e alle vlt con promesse di vincite che possono arrivare a 500 mila euro.