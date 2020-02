Grande successo, questa mattina, per l’iniziativa “Cardiologie aperte” svoltasi all’aspedale di Lugo. Dopo un momento di councelling, medici ed infermieri presenti hanno eseguito 44 ecg e rilevato la pressione arteriosa ad altrettanti utenti che si sono presentati per l’evento. Per fortuna tra i partecipanti, a nessuno è stata diagnosticata una patologia ignota, ma il momento è stato molto importante a livello di sensibilizzazione.