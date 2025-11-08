Quasi azzerati gli abbandoni di animali al Parco Bucci. Fino a pochi anni fa raggiungevano i 350 all’anno

Gli abbandoni al parco Bucci sono stati quasi azzerati negli ultimi anni. Quando l’associazione La Piccola Oasi “Lilly e i Vagabondi” prese in gestione il parco, si contavano anche 350 animali abbandonati ogni anno, con punte anche di 400 abbandoni. I proprietari venivano da tutto il Centro-Nord Italia per abbandonare animali. L’associazione varò quindi un nuovo progetto per debellare questa piaga e il nuovo gestore, l’Associazione Rilevatori Faunisti (A.Ri.F.), visti i risultati ottenuti, ha deciso di continuare nella buona pratica.