Quasi 13 mila kit non ritirati per la raccolta differenziata a Ravenna: ora arriveranno sanzioni

Quasi 13 mila kit per la raccolta differenziata non ritirati nel comune di Ravenna. Il dato, molto alto, è emerso durante la discussione in consiglio comunale dedicata alla nuova tariffa puntuale. Ad oggi, il 12% dei ravennati non ha quindi ancora a disposizione i bidoni necessari per dividere correttamente i propri rifiuti. A fine 2025, terminerà l’anno di prova e dal 2026 entrerà in vigore effettivamente la nuova bolletta. Parallelamente, in città, si segnalano costanti abbandoni di rifiuti, che portano ad un aumento dei costi, per i ritiri aggiuntivi, e quindi ad un aumento della quota fissa delle bollette dei cittadini.