Il Tennis Club Faenza ha chiuso al quarto posto le finali nazionali del campionato italiano a squadre Under 14 maschile, che si sono svolte in questo weekend a Sanremo (Imperia). Il team composto da Diego Tarlazzi, Marco Menichetti e Matteo Leone Geri, e guidato nell’occasione dal maestro Mattia Bandini, si porta a casa il miglior risultato raccolto da una squadra giovanile del Tennis Club Faenza negli ultimi anni, con qualche rammarico ma pure con la consapevolezza che nei prossimi due anni si possano ottenere soddisfazioni anche maggiori.

Nei quarti di finale la squadra faentina si è imposta 2-1 sul Tc Rungg di Appiano (Bolzano). Dopo la sconfitta di Menichetti in singolo contro Lukas Kirchlechner per 6-2 6-2, e il successo di Tarlazzi contro Pietro Dolcetta-Capuzzo per 6-3 6-3, il punto decisivo è arrivato nel doppio, dove Tarlazzi e Menichetti hanno superato Lukas Kirchlechner e Daniele Francia 6-4 6-0.

Nella semifinale la squadra faentina è stata invece battuta 2-1 dal Circolo Tennis Barletta. Menichetti ha perso il suo singolo contro Michele Piazzola 6-2 6-3, mentre Tarlazzi si è imposto su Marco Mastropasqua 6-1 6-1. Nel doppio decisivo, al termine di un match altalenante, i due pugliesi hanno avuto la meglio sui due faentini per 6-1 3-6 10-5 al supertiebreak.

Nella finale per il terzo posto, il Tennis Club Faenza è stato nuovamente battuto dal Vavassori Tennis Team di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) per 2-1. Nei due singoli, Simone Cristiani ha battuto Tarlazzi 6-7, 6-2 6-4, mentre Menichetti si è imposto su Filippo Cesare Bettoni 6-0 6-0. Nel decisivo doppio di spareggio, la coppia lombarda si è imposta su quella faentina per 1-6 6-1 10-7. Per la seconda volta consecutiva, quindi, il supertiebreak è stato fatale al Tennis Club Faenza.

Il titolo tricolore Under 14 maschile è stato vinto dal Circolo Parioli Roma, che in finale ha battuto il Circolo Tennis Barletta 2-1.