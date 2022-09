E’ in dirittura d’arrivo l’organizzazione della 17a edizione della grande Festa del Quartiere Alberti, in programma per l’intera giornata di domenica 18 settembre.

All’interno del quartiere, che si trasforma per un giorno in un vero e proprio “palcoscenico” a cielo aperto, si alterneranno dalla mattina alla sera momenti di spettacolo, musica, eventi, gastronomia e tante altre proposte, con un calendario in via di completa definizione nei prossimi giorni.

Un’iniziativa molto attesa non solo dal quartiere e dai suoi esercenti – sono ben 41 i partecipanti, la vera anima di questa manifestazione – ma ormai dall’intera città: a dimostrazione della crescita costante della manifestazione, basti dire che quest’anno saranno ben 25 le scuole di Ravenna che si esibiranno lungo le vie del quartiere, con dimostrazioni e spiegazione delle rispettive discipline; che l’area centrale di piazza Bernini sarà dedicata alle Onlus cittadine; che anche i commercianti del Centro Storico parteciperanno con il loro Mercatino dei Creativi; e che saranno presenti anche Pompieropoli Filippo Soccorso della Pubblica Assistenza e la Polizia Municipale con un percorso di educazione stradale e rilascio del patentino del bravo ciclista.

Insomma, una domenica da mettersi in agenda…