Quarta puntata del “Salotto Al Caminetto” 22° anno

Nel quarto appuntamento televisivo con il “Salotto Al Caminetto” storico talk show che si svolge presso il Ristorante di Milano Marittima lo sport, e in particolare le “due ruote” saranno i protagonisti

Ospiti del programma, condotto da Maurizio Marchesi: Davide Cassani, presidente APT e commentatore RAI per il Giro d’Italia e il Tour de France (in partenza per le Olimpiadi di Parigi), Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo (promotore del passaggio del Tour de France in regione e della doppia tappa a Misano della Moto GP), Davide Tardozzi (team manager Ducati) e Nadia Padovani Gresini (team principal Gresini Racing).