Domenica 5 ottobre 2025 sarà celebrata in tutta Italia la quarta Giornata Nazionale degli Ospedali Storici italiani.

Tutti gli Ospedali della rete ACOSI apriranno al pubblico i propri spazi monumentali, offrendo ai visitatori visite guidate e concerti gratuiti. Nello spirito dell’Associazione, l’iniziativa valorizza una storia illustre di scienza, carità e arte, per promuovere prassi innovative in materia di assistenza sanitaria, che integrano aspetti culturali, scientifici, architettonici e operativi.

L’Ausl della Romagna, con il suo Museo diffuso dell’arte sanitaria romagnola – la Cura attraverso l’Arte, è entrata nel 2021 afar parte dell’Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani (ACOSI), nata nel 2019.

Gli eventi in Ausl Romagna

Il programma dell’Ausl della Romagna per la Giornata degli Ospedali Storici prevede visite guidate, concerti ed eventi pubblici.

Sabato 4 ottobre alle ore 20:30, all’Oratorio di Sant’Onofrio (Largo A. Calderoni 3) di Lugo di Romagna ci sarà un concerto di Quartetto d’archi de La Toscanini

Domenica 5 ottobre alle ore 10:30 a Faenza all’Ospedale degli Infermi (Corso Mazzini 136) ci sarà una presentazione inedita degli studi dell’acquasantiera dell’Ospedale di Faenza “Tra ascendenza classica e funzionalita’: le protomi umane nell’acquasantiera di Faenza e in altri casi d’Italia centro – settentrionale” a cura delle Dottoresse Giulia Amodio (Sapienza Università di Roma) e Ilaria Matteoni (Scuola Normale Superiore di Pisa).

Seguirà visita guidata condotta dalla Dottoressa Sonia Muzzarelli.

Domenica 5 ottobre alle ore 17 a Santarcangelo di Romagna al Supercinema (Piazza G. Marconi 1) spazio a un inedito evento pubblico dedicato alla storia Ospedaliera di Santarcangelo di Romagna “Prendersi Cura – 150 anni dell’Ospedale Civile di Santarcangelo di Romagna”.