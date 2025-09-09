Quarta edizione per il Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre

Con la mostra “Azzurro fragile” al Palazzo del Podestà, in occasione di Made in Italy, è iniziata la nuova edizione del Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre, manifestazione ideata dal Museo Carlo Zauli per valorizzare le colline. Quest’anno il festival toccherà i territori della Romagna Faentina, di Imola e di Modigliana. Un mese di eventi, dal 5 settembre al 5 ottobre, con mostre, laboratori, performance di arti visive, teatro, danza, yoga, bioginnastica, trekking, attività per bambini, incontri legati alla natura e alla sostenibilità e degustazioni enogastronomiche.