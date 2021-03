Quarantene: via libera dopo 21 giorni e con tampone negativo a causa della variante inglese

Non si sa quanto durerà la sospensione al vaccino AstraZeneca. Una situazione che rischia di minare la fiducia per la produzione della casa anglo-svedese, nonostante la sospensione sia solo precauzionale, l’eventuale correlazione con i casi negativi tutta da dimostrare e i casi da chiarire in numero irrisorio rispetto alle somministrazioni. Nello stesso territorio dell’Ausl Romagna, non si sono registrate reazioni anomale e nel Regno Unito AstraZeneca è già stato utilizzato da milioni di persone. In attesa di capire come si evolverà la situazione, in questi giorni di zona rossa c’è stato un radicale cambiamento: si tratta della gestione degli isolamenti. Il via libera non viene più dato dopo 21 giorni, ma solo con tampone negativo. Intanto i drive through lavorano fino a mezzanotte per far fronte all’incremento di contagi