Quando termineranno i lavori sull’Adriatica ? Il Comune chiede ad Anas un aggiornamento

Quando termineranno i lavori di Anas lungo la Statale 16 ? Se lo stanno chiedendo da alcuni mesi i ravennati. Se lo sta chiedendo anche il Comune. Quando a marzo 2023 venne presentato il maxi intervento per ampliare l’Adriatica, in realtà partito già a novembre 2022, il termine del cantiere era stato fissato per la fine dell’estate 2024, o nei mesi immediatamente successivi. A causa dell’alluvione, però, l’intervento ha subito un ritardo classificato inizialmente di 6 mesi. In questo periodo i lavori in realtà sono continuati a rilento e ora il Comune ha chiesto ad Anas un incontro per aggiornare la tempistica di tutte le opere in atto a Ravenna.