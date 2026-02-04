In occasione del 4 febbraio, Giornata mondiale contro il cancro, l’arte si fa strumento di sensibilizzazione e sostegno emotivo nei luoghi della cura. Al Centro di Prevenzione Oncologica (CPO) di Ravenna è infatti allestita una mostra permanente delle opere di Anika Bargossi, artista e architetta ravennate, che ha scelto di mettere il proprio linguaggio creativo al servizio della prevenzione oncologica.

Le opere, caratterizzate da colori intensi e materiali di recupero, sono pensate come fonte di distrazione e sollievo per chi affronta l’attesa di una diagnosi o un percorso di cura. «La prevenzione è vita» è il messaggio che accompagna l’esposizione, nata per richiamare l’attenzione sul tema dei tumori femminili e, più in generale, di tutte le forme di cancro.

L’esposizione è ospitata negli spazi di prevenzione oncologica, radioterapia, oncologia e pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, oltre che presso l’IRST IRCCS di Meldola e l’Ospedale Morgagni di Forlì. Ambienti spesso associati all’ansia e alla paura vengono così trasformati in spazi più accoglienti, capaci di offrire un momento di respiro attraverso l’arte.

Nel lungo e complesso percorso della malattia, il contributo dell’arte può alleggerire un momento difficile, accompagnando pazienti e familiari con discrezione e silenzio. Le opere di Bargossi – le cosiddette Case d’Autore – dialogano con l’osservatore attraverso immagini di case illuminate, nastrini, dettagli e oggetti di recupero, invitando lo sguardo a soffermarsi su elementi di luce e speranza.

L’iniziativa ha anche un importante obiettivo di sensibilizzazione: la costante necessità di fondi e di attrezzature diagnostiche di ultima generazione, fondamentali per arrivare più rapidamente alla diagnosi e alla cura. Attraverso questa esposizione permanente, l’artista intende stimolare una maggiore attenzione verso la prevenzione e promuovere la raccolta di donazioni a sostegno della ricerca oncologica, affinché i risultati raggiunti possano continuare a migliorare e diventare sempre più efficaci per tutti.