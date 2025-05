Quando è nata la guerra e perché combattiamo ? Lorenzo Urbano, docente di Antropologia dei conflitti sarà a Faenza per il nuovo appuntamento della Palestra della Scienza. L’incontro si svolgerà mercoledì 14 maggio, alle ore 21, nel complesso degli ex Salesiani, nell’aula 5 di via San Giovanni Bosco.

Si tratta del recupero del primo appuntamento del ciclo di incontro “La scienza raccontata dagli scienziati”, annullato il 14 marzo scorso a causa del maltempo.

“Quanti tipi di conflitti esistono e a quali ragioni diverse, o uguali, rispondono? Il conflitto con altri gruppi della stessa specie è insito nella natura umana o ha una sua ragione culturale?”

Di questi temi si discuterà durante l’incontro. Lorenzo Urbano da anni si occupa di indagare le origini e le motivazioni dei conflitti umani.