Qualità, semplicità e gentilezza: gli ingredienti delle piccole realtà a conduzione familiare contro la crisi

La crisi dovuta alla pandemia sta colpendo in maniera inesorabile tutti i settori legati alla vendita e al commercio, facendo pagare un alto prezzo anche a quelle imprese e attività, spesso a conduzione familiare, che offrono prodotti locali, genuini e autentici alla cittadinanza. Queste piccole imprese hanno dovuto rimboccarsi le maniche e adattare i propri spazi e servizi alle nuove norme anti-Covid, organizzando ad esempio le consegne a domicilio. Per i titolari della Pescheria Friggitoria Grazia e Filippo, situata in via Circonvallazione al Molino e poco distante da Piazza della Resistenza, la qualità dei prodotti e la gentilezza con i clienti sono gli ingredienti delle piccole realtà locali per sconfiggere la crisi.