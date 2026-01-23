Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria (http://bit.ly/bollettinoaria) da domani, sabato 24 gennaio, tornano in vigore le misure antismog ordinarie di limitazione alla circolazione: all’interno dei principali centri abitati (area delimitata da relativa segnaletica) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 divieto di transito per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 2 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 2 compreso.
Nelle domeniche ecologiche fino al 22 marzo, tra le quali rientra anche domenica prossima 25 gennaio, si aggiunge il divieto di circolazione per i diesel euro 5.