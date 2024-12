Qualità della vita: Ravenna recupera sette posizioni ed è al 27° posto

La provincia di Ravenna conquista sette posizioni nella classifica legata alla qualità della vita redatta ogni anno dal Sole 24 Ore. Ravenna sale al 27° posto, seconda in Romagna dietro Forlì-Cesena, tredicesima. Più staccata Rimini, al 42° posto. La classifica vede per la prima volta in testa Bergamo, seguita da Trento e poi Bolzano.

Sono stati 90 quest’anno gli indicatori utilizzati per stilare la classifica, divisi in sei categorie: ricchezze e consumi, affari e lavoro, demografia e società, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

Fra i 90 indicatori sono stati aggiunti 27 nuovi parametri per fotografare meglio la realtà italiana: fra le novità anche i rischi per frane e alluvioni, le mensilità di stipendio necessarie per acquistare casa, gli omicidi.