Da oggi, giovedì 8 agosto, residenti e domiciliati nel territorio del comune di Ravenna sono invitati a partecipare a un’indagine on line sulla percezione della qualità della vita e del benessere, promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto Digital Unite, all’interno dell’Atuss (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) – Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) – Azione 1.2.4. L’indagine sarà aperta fino a martedì 8 ottobre. Il questionario è disponibile a questo link: http://195.62.179.30/limesurvey/index.php/449447?lang=it

Le informazioni raccolte saranno utili per valutare il grado di benessere dei cittadini nell’ottica di un miglioramento delle attività di programmazione dell’Amministrazione comunale.

L’obiettivo del progetto è quello di elaborare un set di indicatori da rendere accessibili digitalmente, che serviranno a monitorate la qualità della vita e ad evidenziare l’importanza del dato come bene comune.

I dati forniti verranno trattati in forma strettamente riservata, utilizzati in modo anonimo ed elaborati in forma aggregata.

L’indagine sarà condotta dall’unità organizzativa Organizzazione, qualità e formazione del servizio Risorse umane e qualità del Comune. Il progetto è stato condiviso e validato da apposito gruppo di lavoro.