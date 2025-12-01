Ci sono anche due province emiliano-romagnole nella ‘Top Ten’ della classifica sulla ‘Qualità della Vita’, l’indagine del Sole 24 Ore – giunta alla 36/a edizione – che fotografa, attraverso 90 indicatori, il benessere nelle 107 province italiane.

Nella lista che vede in testa Trento, seguita da Bolzano e Udine, l’Emilia-Romagna vede Bologna strappare la quarta posizione assoluta e Parma la decima.

La provincia di Bologna guadagna cinque posizioni rispetto alla graduatoria stilata lo scorso anno: punto di forza, prima in Italia, il numero di laureati, punto debole le rapine in strada in cui si trova in 105/a posizione.

Dal canto proprio Parma sale di 16 posizioni rispetto al 2024 con il numero di immigrati regolari residenti come punto di forza (terza in Italia) e l’indice del clima (101/a in Italia) come punto debole.

Quanto alle altre province emiliano romagnole, Forlì-Cesena si accomoda in 11/a posizione, migliorando di 2 posizioni sull’anno precedente; Modena sale alla 12/a posizione (+9); Ravenna alla 19/a (+8) e Reggio Emilia alla 20/a (+8). Piacenza arriva alla 32/a posizione (+1) mentre Rimini si attesta in 51/a posizione arretrando di 9 rispetto al 2024 e Ferrara in 52/a posizione arretrando di una sulla rilevazione di 12 mesi fa.