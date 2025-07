Tra il mese di giugno e l’inizio di luglio, 25 tra studenti e studentesse dell’Istituto Alberghiero Artusi di Riolo Terme, di cui 3 certificati ai sensi della L.104, hanno partecipato ai corsi IeFP – acronimo che nel mondo dell’istruzione sta per Istruzione e Formazione Professionale – e hanno conseguito il titolo di Operatore nei propri indirizzi professionalizzanti.

Si tratta di un percorso impegnativo e importante che è stato reso possibile dal grande lavoro di alcuni docenti dell’istituto (la prof.ssa Zippilli, il prof. Goni, i proff. Zoli e Nannini e la prof.ssa Ponti, docenti rispettivamente di Sostegno, Cucina, Sala e Accoglienza) che, in sinergia con la scuola IAL di Cesenatico e il Centro Osfin di Rimini, si sono impegnati per fornire agli studenti la possibilità di conseguire i titoli di Operatore della ristorazione e Operatore della promozione e accoglienza turistica, spendibili nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità.

Nati in Italia nei primi anni Duemila, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale hanno ricevuto pieno riconoscimento prima con la Riforma Moratti e poi con la successiva Riforma Gelmini e hanno oggi validità sia a livello nazionale sia europeo. Lo spirito che anima questi percorsi ha doppia natura: da un lato nascono come strumento per contrastare la dispersione scolastica, dall’altro si pongono l’obiettivo di formare figure professionali coerenti con il mercato del lavoro del territorio e delle imprese. Rappresentano percorsi formativi pragmatici e laboratoriali che permettono l’acquisizione di competenze e abilità pratiche molto preziose per gli studenti di istituti professionali come l’Alberghiero. Condizione fondamentale è la proficua collaborazione con la Regione Emilia Romagna, soggetto promotore del bando per l’indizione degli esami di qualifica, dal momento che gli IeFP rientrano nei titoli di formazione professionale di competenza delle regioni, per il tramite degli enti di formazione ad essa afferenti.

Gli studenti e le studentesse, selezionati in prima battuta dai Consigli di Classe, hanno partecipato a corsi di approfondimento e consolidamento del proprio settore e hanno poi sostenuto, nel mese di luglio, una serie di prove necessarie per l’ottenimento della qualifica.

Alla fine del percorso, una studentessa ha ottenuto il titolo di Operatore della promozione e accoglienza turistica, 21 studenti hanno ottenuto la qualifica di Operatore della ristorazione (di questi, 6 con lode) e 3 studenti hanno ottenuto la qualifica parziale di Operatore della ristorazione, con il riconoscimento delle 2 Unità di competenza di Cucina.

La consegna dei diplomi è prevista per il mese di ottobre. Per l’occasione, verrà organizzata una cerimonia per dare il giusto spazio a un traguardo così importante per i ragazzi.

Di seguito, i nomi degli studenti e delle studentesse:

Qualifica di Operatore della promozione e accoglienza turistica:

Alexia, 4G

Qualifica di Operatore della ristorazione:

Aymane, 4D

Ester, 4D

Fabio, 4B

Francesca, 4B

Julka, 5B, con lode

Kleana, 3A

Jia Hao, 3A

Yassir, 3A

Diego, 3A

Xhuljeta, 3A, con lode

Emanuele, 3A

Ionut Bogdan, 3A, con lode

Luca, 3B

Walid, 3B

Matteo, 3B, con lode

Jacopo, 3B, con lode

Dmytro, 3C

Nour, 3C

Maria Ludovica, 3C, con lode

Nicholas, 3C

Evans, 3D.

Qualifica parziale di Operatore della ristorazione, con il riconoscimento delle 2 Unità di competenza di Cucina:

Reda, 4B

Jurek, 4B

Lorenso, 3B