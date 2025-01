Quadruplicamento linea Bologna-Castel Bolognese: i comitati chiedono di dirottare le merci sulla dorsale Adriatica

Fermare il progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, evitare di continuare a parlare di viadotto e dirottare il traffico merci sulla dorsale Adriatica, che da Ravenna porta in direzione di Ferrara, per poi connettersi al polo logistico di Bologna, ad Altedo. È questa la proposta che i comitati riuniti di San Lazzaro, Castel San Pietro, Imola e Solarolo presentano a Rete Ferroviaria Italiana nell’ultimo giorno disponibile per depositare osservazioni al grande progetto di potenziamento dei collegamenti su ferro fra Bologna, la Romagna, Ravenna e il suo porto.