Quadruplicamento ferroviario: non saranno presi in considerazione gli itinerari alternativi proposti dai comitati

Il progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese-Solarolo sembra che continuerà lungo la direttrice dell’attuale tratta ipotizzata e non prenderà in considerazione gli itinerari alternativi a nord di Ravenna suggeriti dai vari comitati locali. Come hanno amaramente commentato i comitati, il progetto di RFI tiene conto solo in parte delle osservazioni emerse durante questi mesi di dibattito pubblico. I nodi più grandi da risolvere si concentrano in particolare nel territorio dell’imolese, per l’attraversamento della città e perché un tratto del nuovo tracciato rischia di coincidere con l’area dove la Regione vorrebbe realizzare una cassa d’espansione del Sillaro per aumentare la sicurezza idraulica del territorio.