Quadruplicamento ferroviario Bologna-Castel Bolognese: i comitati ribadiscono le proprie proposte

Investire sulla dorsale Adriatica per il traffico merci, previsto in aumento per il porto di Ravenna, nei collegamenti Rimini-Ravenna-Altedo e Ravenna-Poggiorusco. Se l’idea del quadruplicamento dovesse essere riproposta de Rete Ferroviaria Italiana, realizzare un tunnel sotterraneo a Imola e dirottare i treni merci dallo svincolo di Solarolo, fino a Faenza, dove è in programma la realizzazione del nuovo scalo merci. Sono le richieste dei comitati sorti contro il progetto di quadruplicamente della linea Bologna-Castel Bolognese e riproposti nella serata di venerdì all’ultimo confronto sul progetto, a Imola.