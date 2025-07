“Non c’è nulla di definitivo nel documento presentato da RFI”. Con queste parole Ignazio Belfiore, assessore a Lavori pubblici, ricostruzione e appalti del Comune di Castel Bolognese, in merito al Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) da poco pubblicato online da RFI.

“Si tratta invece di un passaggio indispensabile per proseguire il percorso verso l’attuazione dell’intervento, – aggiunge l’assessore – una base di partenza nei fatti, non un tracciato definitivo. Come sottolineato anche dal presidente della regione De Pascale e dall’ l’assessore Priolo, ora dobbiamo lavorare affinché vengano ridotti gli impatti sul territorio, sia ambientali che in termini di consumo di suolo. Il progetto di RFI può sicuramente generare ricadute positive e condivise, ma il rispetto delle peculiarità economiche, ecologiche e paesaggistiche locali è un elemento imprescindibile. Vogliamo essere protagonisti attivi di questa nuova fase, portando le istanze del nostro territorio e contribuendo a costruire una soluzione sostenibile”. conclude Belfiore.