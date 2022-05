L’Associazione Culturale il Quadrifoglio da anni si impegna a divulgare la Lis, lingua dei segni italiana e per far ciò ha organizzato diversi corsi di sensibilizzazione e già un primo livello con docenti qualificati che hanno sollevato sempre più interesse e coinvolgimento dei partecipanti.

Siamo in procinto di riproporre l’esperienza e siamo certi che molti vorranno non perdere questa nuova opportunità.

Attualmente sono in programma due corsi, uno a Faenza e uno a Ravenna.

Corso LIS Faenza:

Il corso che prenderà il via 23 Settembre 2022, prevede una frequenza di 130 ore, suddivise in: 100 ore di pratica (comprensione e produzione lis); 20 ore teoria (aspetti linguistici, storico-socio-culturali); 10 ore di tirocinio (da poter espletare nelle strutture della vostra zona)

Le lezioni si svolgeranno: PRESSO CHIESA SANT’ANTONINO. IN VIA CORSO EUROPA n. 73 FAENZA, due fine settimana al mese. Le lezioni si terranno in presenza.

Corso Lis Ravenna:

Sono aperte le iscrizioni anche al corso di sensibilizzazione alla LIS Lingua dei Segni Italiana. Il corso della durata di 30 ore ha come obiettivo quello di introdurre alla conoscenza dei fondamenti della LIS con docenti madrelingua.

Il Corso è così strutturato: Lezioni frontali di pratica: 20 ore. Lezioni frontali di teoria: 10 ore. Tirocinio: consigliato (in contesti frequentati da sordi segnanti)

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza se la presenza sarà risultante pari all’80 % della totale durata del corso.

Ad ogni corsista sarà consegnato in copia di Dizionario dei Segni La lingua dei segni in 1400 immagini di Orazio Romeo -Edizioni Zanichelli

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 Agosto 2022, all’indirizzo ilquadrifoglio.ravenna@gmail.com

Per informazioni e iscrizioni se siete interessati a partecipare potete contattare Carla whatsapp 3478844618.