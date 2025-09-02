Il Comune di Cervia avvisa i cittadini e i turisti di prestare la massima attenzione durante il pagamento della sosta a Milano Marittima. Sono stati segnalati alcuni casi di adesivi non autorizzati applicati sui parcometri o nelle loro vicinanze, che riportano un QR code e la dicitura “EasyPark”.

Si tratta di una truffa: “Il Comune di Cervia e la società concessionaria del servizio non hanno stipulato alcuna convenzione con EasyPark per la gestione dei pagamenti della sosta. Utilizzare il QR code o altri metodi di pagamento non ufficiali può configurare una frode informatica e causare la perdita di denaro, senza che la sosta risulti effettivamente pagata”.

Come pagare correttamente la sosta

Per evitare truffe e pagamenti non validi, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i metodi di pagamento ufficiali:

• Parcometro: il classico dispositivo per il pagamento della sosta, che accetta monete o carte di credito/debito.

• App ufficiale MooneyGo: l’applicazione autorizzata per il pagamento della sosta tramite smartphone.

Il Comune invita tutti i cittadini che dovessero notare la presenza di tali adesivi a non utilizzarli e a segnalare immediatamente l’accaduto al Comando di Polizia Locale di Cervia al numero 0544979251. La Polizia Locale sta già indagando sull’accaduto per riferire all’autorità giudiziaria.