Puzza e degrado in via Romea Sud, nell’area dei cassonetti accanto al punto vendita Lidl. A denunciarlo sono alcuni residenti che sono costretti a convivere con la maleducazione di chi getta i rifiuti impropriamente. Da giorni, infatti, l’area attorno ai cassonetti, complice anche il vento, si sta riempiendo di rifiuti di ogni tipo. Rifiuti caduti a terra e lasciati lì durante il conferimento, rifiuti volati via dai cassonetti perché probabilmente buttati all’interno di sacchetti lasciati aperti, rifiuti lasciati direttamente a terra o fatti cadere da persone che all’interno dei cassonetti cercano qualcosa di ancora utile o commestibile. Stanchi della situazione, alcuni residenti hanno provato ad intervenire, ma inutilmente. A vincere al momento è la maleducazione. La preoccupazione è che la situazione, soprattutto dal punto di vista olfattivo, possa degenerare con l’aumento delle temperature.