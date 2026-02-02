Grave incidente nel tardo pomeriggio a Punta Marina, dove un motociclista di circa vent’anni è rimasto seriamente ferito in seguito a uno scontro con un veicolo della raccolta dei rifiuti. L’incidente si è verificato intorno alle 17 all’incrocio tra via delle Americhe e viale Canale Marini, a pochi passi dal lungomare.

Secondo una prima ricostruzione, affidata alla Polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi, il mezzo della nettezza urbana stava effettuando una manovra di inversione di marcia lungo via delle Americhe. In quel momento sopraggiungeva una moto Bmw 1000, condotta dal giovane, che non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito il rumore della motocicletta pochi istanti prima dello schianto.

L’urto è stato particolarmente violento: la moto ha colpito la cabina del furgoncino sul lato del conducente e il centauro è stato sbalzato sull’asfalto, finendo dalla parte opposta del veicolo. Sul luogo dell’incidente sono rimaste evidenti tracce dell’impatto, compresa una consistente chiazza di sangue.

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, giunti con ambulanza ed elisoccorso. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime: il giovane è stato classificato in codice 3 per politrauma e trasferito d’urgenza in ospedale tramite elicottero, atterrato nel vicino campo sportivo.

Sotto choc il conducente del mezzo della raccolta rifiuti, accompagnato in ospedale a Ravenna, così come l’altro operatore ecologico presente, che ha raccontato di aver udito prima il rumore della moto e poi il forte boato dell’impatto. La dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono ora al vaglio della Polizia locale.