Anche quest’anno su Punta Marina Terme sventola la Bandiera Blu della FEE (Foundation for Environmental Education).

Presenti lunedì 14 giugno 2021 presso il Parco Pubblico di Punta Marina Terme per issare la Bandiera Blu: l’Assessore al Turismo Giacomo Costantini, il Presidente della Pro Loco di Punta Marina Terme Codarin Laura, il Segretario Bodini Maria Luisa, il Volontario Arfelli Bruno, il Vice Presidente della Cooperativa Spiagge Ricky De Zordo , il Presidente dei Territoriali del Mare Roberta Mingozzi, la Vice Presidente dei Territoriali del Mare Silvana Piolanti, il Consigliere dei Territoriali Bruno Biserni.

Riconoscimento assegnato per i criteri di qualità delle acque, dei servizi e di gestione dell’ambiente; una località accogliente, con stabilimenti balneari modernamente attrezzati pronti a soddisfare le esigenze di bambini, famiglie e ragazzi.Punta Marina Terme è un paese da vivere, un mare da amare, un luogo in cui ritornare.