Questa mattina verso le 11,45 all’altezza degli scogli davanti al Bagno Mareblù un surfista in difficoltà viene avvistato a 100 metri dalla riva e subito scattano le operazioni di salvataggio 118 con ambulanza, Vigili del Fuoco con sommozzatori, Elicottero e motovedetta della Capitaneria. Il mare è molto mosso la motovedetta non riesce ad avvicinarsi a causa dell’onde alte, allora tentano i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che si avvicinano con un gommone poi uno dei sub a nuoto riesce ad arrivare al ragazzo portandolo in salvo sul gommone. Il ragazzo è infreddolito ed ha varie escoriazioni ai piedi ma è salvo grazie alla professionalità ed il coraggio dei sommozzatori.