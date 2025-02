In serata in via Destra Canale Molinetto un’auto una Toyota con a bordo una coppia ha investito una donna di 57 anni mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all’altezza del distributore Agip, in un punto poco illuminato.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del 118 chiamati dal compagno della donna, trasportandola al Bufalini di Cesena viste le condizioni, nell’urto pare abbia riportato un grave trauma cranico. Sul posto la Polizia locale per i rilievi che si sono protratti fino a tarda sera per ricostruire con i testimoni la dinamica. Il conducente è stato sottoposto all’alcotest che è risultato negativo.