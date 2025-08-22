Riceviamo e pubblichiamo l’appello di una famiglia per il ritrovamento del loro gatto.

“Siamo disperati da domenica 17/08 mattina presto il nostro gatto persiano di nome Buddy (pronunciato Baddi) è scomparso e non è ancora rientrato.

Quella notte faceva particolarmente caldo e ho aperto la porta finestra perchè di solito quando fa caldo esce per prendere un pò di fresco sotto la siepe (viviamo al piano terra).

Non ha mai scavalcato o uscito oltre il nostro giardino è sempre stato in casa è un gatto persiano di quasi 4 anni grigio sopra e pancia bianca siamo davvero disperati le mando anche una foto sperando che stia bene magari e’ stato preso da qualcuno che potrebbe portarlo a far visitare.