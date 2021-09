Pums: San Francesco e Sant’Agostino rimarranno con le auto. Scompare l’elenco delle strade da pedonalizzare

Piazza Martiri della Libertà, Piazza San Francesco e Piazza Sant’Agostino non saranno al centro delle nuove pedonalizzazioni del centro storico che verranno determinate dal Pums. Durante la commissione consiliare che ha dato il via libera al piano urbano per la mobilità sostenibile, l’assessore Milena Barzaglia ha precisato che le numerose proposte accettate dall’amministrazione comunale e provenienti dalle associazioni ambientaliste non saranno tutte realizzate. L’amministrazione, di fatto, ha accettato tutte le proposte ritenute fattibili, ma questo non vuol dire che poi saranno realizzate. D’altronde, la pedonalizzazione di tre importanti piazze del centro storico, con l’eliminazione delle auto e dei parcheggi, mal si concilia con l’obiettivo del Comune di ridurre gli stalli blu in maniera omogenea in tutto il centro, senza focalizzarsi in particolare zone.