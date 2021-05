Pums: diverse ipotesi per la pedonalizzazione di Piazza delle Erbe

La prima bozza del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile arrivata in commissione consiliare ha portato ad incentrare la discussione sulla nuova disponibilità dei posti auto a servizio del centro storico di Faenza. Era inevitabile d’altronde fosse questo il primo punto della discussione. L’aumento della Zona a Traffico Limitato è un obiettivo da tempo conosciuto, anche se la prima bozza del Pums sembra riuscire a scontentare un po’ tutti. I traguardi fissati dalla Regione Emilia-Romagna non sono infatti raggiunti da questa prima bozza: invece del 100% di zona a traffico limitato in centro storico, si arriverà al 75%. Invece del 20% di pedonalizzazione, si raggiungerà il 15%. Un piano quindi al di sotto delle aspettative in un certo senso.